Квартплата у Рівному зросте на 34,5%

З 1 грудня жителі Рівного платитимуть за житлово-комунальні послуги на 34,5% більше.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення прийняли на засіданні міськвикому.

Незважаючи на те, що величина нової квартплати менша, ніж та, яку пропонували (профільна комісія Рівнеради пропонувала підвищити квартплату на 50%), деякі депутати міськради та місцеві політики виявили публічну незгоду з таким рішенням. Зокрема, проти підвищення квартплати категорично виступила фракція БЮТ у міськраді та народний депутат України, голова обласної організації ВО «Батьківщина» Юрій ПРОКОПЧУК, які закликали залишити розмір квартплати на попередньому рівні.

Натомість міський голова Рівного Володимир ХОМКО радить жителям багатоквартирних будинків з метою зменшення квартплати створювати товариства співвласників житла. На його думку, така форма організації життєзабезпечення цих будинків допоможе не тільки здешевити вартість проживання у них, а й підтримувати в нормі їх санітарний стан та благоустрій.

Мер міста уже провів кілька зустрічей з мешканцями міста, на яких переконував їх негайно братися за створення таких товариств.