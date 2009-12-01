Сьогодні – Всесвітній день боротьби зі СНІДом

Першого грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом.

У доповіді, поширеній Спільною програмою ООН щодо ВІЛ-СНІДу, наголошують на збільшенні розповсюдження захворювання у Східній Європі і Середній Азії - кількість заражених там наблизилася до півтора мільйона, повідомляє радіо «Свобода».

У доповіді зазначають, зокрема, що продовжується зростання кількості інфікованих в Україні та Росії.

В Україні, за даними ООН, інфіковано щонайменше 1,6% дорослого населення.

Цього року тема Дня боротьби зі СНІДом – проблеми забезпечення загального доступу до засобів із запобігання цьому захворюванню і забезпечення прав ВІЛ-інфікованих людей.