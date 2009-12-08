Профспілки: підприємства можуть звільнити до 20% працівників

Внаслідок ухвалення закону про підвищення соціальних стандартів підприємства можуть звільнити до 20% працівників.

Про це заявив на прес-конференції в УНІАН голова Національного спільного представницького органу всеукраїнських профспілок і профоб’єднань, член-секретар Національної конфедерації профспілок України Петро ПЕТРИЧЕНКО.

На його думку, новий закон про підвищення соціальних стандартів є цинічним, оскільки не захищає одержувачів найменших розмірів пенсій.

Він зазначив, що профспілки не проти підвищення мінімальних заробітних плат і пенсій, проте вони вимагають, щоб цей процес був продуманим і систематичним.

«Якби соціальне законодавство здійснювалося з урахуванням думки соціальних партнерів, не було б таких помилок», – сказав П.ПЕТРИЧЕНКО. За його словами, перед ухваленням цього закону його норми не були узгоджені з профспілками й роботодавцями.

На думку голови Всеукраїнської профспілки «Соціал» Василя ПІДДУБНОГО, в першу чергу провести соціальний діалог слід було з роботодавцями, оскільки вони постраждали від підвищення зарплат. «Це революційний спосіб керувати рівнем заробітної плати на виробництві, тому що зарплата – це результат стану певного продукту на ринку. Збільшити або зменшити ціну на продукцію неможливо», – сказав він. Збільшення витрат на виробництво робить продукцію менш конкурентноздатною. «Ми втратили позиції не лише на зовнішніх ринках, але й на внутрішньому. І віддати підприємства під ніж, як це зараз робиться, – це безглуздо», – вважає В.ПІДДУБНИЙ.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 20 жовтня ц.р. прийняла закон «Про встановлення прожиткового мінімуму й мінімальної зарплати в 2010 році».

Законом встановлюється прожитковий мінімум на одну людину з розрахунку на місяць із 1 листопада 2009 року в розмірі 701 грн., із 1 січня 2010 року – 825 грн., із 1 квітня – 839 грн., із 1 липня – 843 грн., із 1 жовтня – 861 грн., із 1 грудня – 875 грн.

Крім того, законом встановлено мінімальну заробітну плату з 1 листопада 2009 року – 744 грн., із 1 січня 2010 року – 869 грн., із 1 квітня – 884 грн., із 1 липня – 888 грн., із 1 жовтня – 907 грн., із 1 грудня – 922 грн.