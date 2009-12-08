Продукти в Україні за рік подорожчали на 10%

Згідно з оприлюдненими вчора даними Держкомстату за листопад, споживча інфляція в Україні цього місяця склала 1,1%. За прогнозами експертів, за підсумками 2009 року інфляція може скласти трохи менше 14%. Таким чином, подорожчання товарів і послуг в країні за підсумками цього року буде найвищим у Європі.

У листопаді в порівнянні з аналогічним місяцем минулого року ціни на продукти харчування в Україні зросли на 10,3%, а в порівнянні з початком року — на 9,1%. Цінова динаміка, яку демонструють країни ЄС і наші колишні сусіди по Радянському Союзу, — наприклад, Росія, Молдова, Казахстан, — говорить про набагато менше подорожчання продуктів харчування. Більш того, в багатьох країнах ЄС в продуктовому секторі фіксують дефляцію.

Більшість держав Євросоюзу ще не оприлюднили дані про ціни в листопаді, тому для порівняння доводиться брати жовтневі показники. У жовтні 2009 року в порівнянні з жовтнем 2008-го ціни на їжу в Європі впали на 1,5%. При цьому вартість кошика продуктів харчування стабільно знижується: у вересні — на 1,3%; серпні — на 1,2%; липні — на 1%. Для порівняння, в Україні у жодному місяці цього року не було зафіксовано падіння цін на продукти харчування рік до року, а здешевлення в порівнянні з попереднім місяцем відбулося лише в липні і серпні — традиційних місяцях для дефляції.

У жовтні за показником зростання цін в продуктовому секторі Україну обігнала лише Білорусь. Падіння цін зафіксоване навіть у сусідній Росії. Якщо в Україні у жовтні, в порівнянні з попереднім місяцем, була зафіксована продуктова інфляція — 0,7%, то в Росії — дефляція на ті ж 0,7%.

Як відзначають експерти, є декілька чинників того, що їжа в «бідній» Україні дорожчає швидшими темпами, ніж в «багатій» Європі. Основною причиною є собівартість харчової продукції, що росте через низьку ефективность вітчизняного виробництва, великих енерговитрат, а також залежності від імпортної сировини, яка дорожчає паралельно з падінням курсу гривні. «У результаті значну частку в утворенні ціни займає не кінцевий реалізатор — роздрібна мережа, а виробник», — пояснює старший аналітик Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр ЖОЛУДЬ. За словами економіста інвесткомпанії «Драгон Капітал» Олени БЕЛАН, за звітний період (листопад 2009 — листопад 2008) послуги транспортування подорожчали на 21%, водопостачання — на 29%, газ — на 35%.

За прогнозами експертів, в 2010 році домінуючим чинником подорожчання стануть тарифи на газ і послуги ЖКГ.

"Діло"