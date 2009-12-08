«Оболонь» видала брошуру про відповідальне споживання пива

Компанія «Оболонь», один з найбільших виробників пива безалкогольних напоїв, випустила інформаційно-розважальну брошуру «Споживай відповідально!», спрямовану на підвищення рівня знань про пиво у суспільстві та виховання культури споживання. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Повідомляють, що брошура містить інформацію щодо технології приготування пива, описує властивості пива та вплив на організм людини. Також текст містить застереження щодо поводження з пивом та пропонує поради для правильного споживання напою. Найбільш допитливі читачі знайдуть цікаві факти про пивну культуру інших країн, а також зможуть опанувати нескладні правила професійної дегустації пива. Насамкінець брошура пропонує пройти цехами найбільшої пивоварні «Оболонь» та пізнати таємниці броварського мистецтва.

Особливістю брошури є досить незвичайна форма. Видання зроблене у вигляді популярної молодіжної гри. Розгорнувши брошуру, споживачі зможуть не тільки почерпнути корисну інформацію про пиво, а й весело розважитися у колі друзів за допомогою цікавої гри.

«Компанія «Оболонь» першою в Україні робить кроки назустріч споживачу і впроваджує принципи відповідального ставлення до продукції, яку виробляє. Зокрема, ми почали маркувати усі пляшки із пивом повідомленням про норми споживання. Також «Оболонь» проводить значну інформаційно-просвітницьку роботу, прикладом якої є брошура «Споживай відповідально!». Ми впевнені, що ця гра – прекрасний вибір для дружніх вечірок, сімейних свят чи пікніків. Вона допомагає розвивати спритність, гнучкість і почуття рівноваги, а головне - весело проводити час!», - зазначив начальник відділу зв’язків з громадськістю ЗАТ «Оболонь» Максим КУШНІР.

Детальніше про програму «Споживай відповідально!» можна дізнатись, завітавши на сайт www.enjoyobolon.com.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Оболонь» - провідний національний виробник пива, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, мінеральної води. До складу корпорації входять головний завод у Києві та 6 підприємств у регіонах України.

Основні бренди: «Оболонь», «Bitburger», «Magnat», «hike premium», «Оболонь BeerMix», «Zibert», «Десант», «Живчик», «Frest», «Прозора». Продукція компанії експортується у 33 країни світу.