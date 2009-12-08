Українки не дуже переймаються через куріння чоловіків

Україна поступово долучається до міжнародних стандартів захисту від тютюнового диму. Зокрема, щойно набрав чинності урядовий наказ про відведення не менше половини площі у ресторанах виключно для некурців. Курити стає дорого і незручно. Соціологи вирішили з’ясувати, як це позначилось на поширеності куріння. Відповідне опитування нещодавно провів Київський міжнародний інститут соціології. Замовників дослідження, Коаліцію громадських організацій «За вільну від тютюнового диму Україну» найбільше цікавило паління жінок, розповіла «Німецькій хвилі» координатор прес-центру Олександра УСТІНОВА. За її словами, саме жінки є сьогодні головною цільовою аудиторією тютюнової індустрії. «Це світова тенденція, тому що чоловіки свій пік куріння вже досягли, а серед жінок куріння зростає», - наголошує О.УСТІНОВА.

Головною метою дослідження було визначити ставлення до жіночого куріння. Адже на українському ринку дедалі активніше «розкручують» саме «жіночі» цигарки (тонкі, з ароматом), зауважує О.УСТІНОВА. «Наразі тютюнова індустрія презентує жінок, що курять більш гламурними, більш стильними. Зараз дуже багато реклами, що жінка, яка досягла успіху, повинна курити. І ми такі стереотипи або образи закладали в це дослідження: «Чи вважаєте ви, що жінка яка курить є більш гламурною, чи вважаєте ви, що вона є більш привабливою», - з такими запитаннями соціологи звернулися до українських чоловіків.

Результати дослідження, каже активіст, приємно здивували: не вважають жінку-курця більш симпатичною 88% українських чоловіків. Більше того, 79% опитаних чоловіків шукали б собі наречену виключно серед жінок, які не курять. І лише 2% обрали б саме жінку-курця. «Українські чоловіки не сприймають те, що хочуть нав`язати нашим жінкам. Ми показали, що насправді це міф і наші чоловіки не хотіли б бачити свою другу половинку курящою», - наголошує О.УСТІНОВА.

Водночас, набагато лояльніше до чоловічого паління налаштоване українське жіноцтво. Так, на питання чи є чоловіки, які палять більш стильними, повністю незгідними виявились 66% українських жінок. Серед них найбільш негативно до куріння своїх чоловіків ставляться жінки за 60 років, з яких 78% повністю це засуджують. Солідарні з ними лише 48% молодих жінок в Україні віком до 30 років.

Загалом, українці палять останніми роками дедалі менше. Якщо 2005 року курило 42% дорослого населення України, зараз кількість курців зменшилась до 31%, зазначає О.УСТІНОВА. Утім, кількість чоловіків серед курців незмінно втричі перевищує кількість жінок.

У Коаліції громадських організацій «За вільну від тютюнового диму Україну» вважають, що зменшення паління відбувається завдяки комплексу дій на державному рівні: підняття цін на тютюн, поширення соціальної реклами проти куріння, а також заборона палити в громадських місцях. «Дедалі більше відчувається і західноєвропейський вплив на українське суспільство, яке дедалі більше прагне здорового способу життя», - підсумовує О.УСТІНОВА.

“Німецька хвиля”