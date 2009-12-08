Київ визнали найбруднішим мегаполісом Європи

Київ зайняв останнє місце в "зеленому" рейтингу 30-ти найбільших міст Європи. Рейтинг, складений центром Economist Intelligence Unit і концерном Siemens, був представлений на Конференції ООН зі зміни клімату в Копенгагені.

Перше місце в рейтингу належить Копенгагену. За ним - Стокгольм, Осло, Відень і Амстердам.

Під час дослідження міста Європи оцінювалися за вісьмома категоріями: викиди CO2, енергоспоживання, будівлі, транспорт, вода, якість повітря, відходи та землекористування, екологічна політика.

"Результати нашого дослідження свідчать про те, що міста Європи є лідерами у сфері екологічного розвитку. Так, практично для всіх 30 досліджуваних міст - в яких загалом проживає близько 75 мільйонів жителів - показник емісії СО2 на особу був нижчим, ніж середній показник по країнах ЄС ", - йдеться у заяві шеф-редактора дослідницького центру Economist Intelligence Unit і редактора рейтингу Джеймса УОТСОНА, .

Найвищі бали отримали міста скандинавських країн. Країни Східної Європи демонструють нижчі показники. Головним чином, це зумовлено нижчим рівнем ВВП на душу населення, а також браком уваги до питань охорони навколишнього середовища в комуністичну епоху. Ця тенденція знаходить своє відображення, зокрема, у високому рівні енергоспоживання в будівлях і застарілій інфраструктурі.

ТСН