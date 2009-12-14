У Луганському аеропорту відкрили новий міжнародний рейс

У Луганському аеропорту відбулася презентація нового рейсу за маршрутом "Луганськ - Москва".

Як передає кореспондент УНІАН, комфортабельний лайнер авіакомпанії "ЮТэйр-Україна" 11 грудня 2009 року доставив перших пасажирів з Луганська до Москви.

Вартість квитка на рейс "Луганськ-Москва" - 140 доларів в один кінець і 210 - в обидва, повідомив під час презентації рейсу генеральний директор авіакомпанії "ЮТэйр-Україна" Анатолій НЕМЛІХЕР. За його словами, така досить висока вартість обумовлена слабкою розвиненістю регіональних ліній і відсутністю конкуренції.

Як зазначив під час презентації губернатор Луганщини Олександр АНТІПОВ, сьогодні ведуть переговори щодо розвитку основних перевезень. У планах - рейс "Луганськ-Київ" та рейси на Львів, Одесу, Сімферополь. На прохання турфірм планують рейси на Стамбул, ОАЕ, а на прохання вірменської та грузинської діаспор - на Єреван і Тбілісі.

Як повідомляв УНІАН, базою для нового авіаперевізника «ЮТэйр-Україна», який наприкінці вересня 2009 року одержав сертифікат експлуатанта від Державіаадміністрації, стане Міжнародний аеропорт «Луганськ».

Спочатку компанія виконуватиме регулярні рейси з Луганська, Харкова, Миколаєва до Москви, пізніше планується відкриття рейсу Запоріжжя-Москва, а також розвиток маршрутів всередині країни.

Довідка УНІАН. Російська авіакомпанія UTair (ЮТэйр) (основний офіс розташований в Ханти-Мансійську) здійснює пасажирські перевезення як на російських, так і на міжнародних авіалініях. «Ютейр» входить в п`ятірку провідних російських авіаперевізників.