У центрі Львова лунатиме Різдвяне Радіо

У Львові презентують Різдвяне Радіо. Про це УНІАН повідомила прес-служба Львівської міської ради.

За повідомленням, контент підбирається таким чином, аби підтримувати настрій передчуття свята, створювати різдвяну атмосферу: це українські та зарубіжні різдвяні і новорічні композиції, колядки та просто музика, що відповідає загальному різдвяному настрою.

Як повідомила координатор проекту Вікторія БРИНДЗА, тематичні інтернет-радіо стають альтернативою традиційним FM-кам, вони вже є поширеним явищем у Європі та США, потрохи набирають обертів і в Україні. Вони приваблюють, адже практично не містять реклами та мають вузьке нішеве спрямування.