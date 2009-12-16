У Росії пропонують заборонити нецензурну лексику

Заступник голови Ради Федерації Росії, представник у РФР від виконавського органу держвлади Республіки Саха Михайло НІКОЛАЄВ пропонує накласти заборону на нецензурні вислови за допомогою ухвалення спеціального закону.

Про це повідомляє "Газета.ру".

«Ненормативна лексика має перестати бути частиною нашого повсякденного життя», - заявив сенатор.

Зупинити розповсюдження матерньої лайки парламентарій пропонує за допомогою ухвалення федерального закону, подібного до того, що вже кілька років діє у Білгородській області.

За словами політика, обласний закон про боротьбу з лихослів`ям, зокрема, «забороняє висловлюватися (матернє) у громадських місцях, на роботі, при спілкуванні один з одним». «За порушення розпорядження стягуються великі штрафи», - сказав М.НІКОЛАЄВ, додавши, що «ефект від цього заходу вже відчувається».