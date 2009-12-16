На Одещині забракували 13% харчової продукції

Майже 13% харчової продукції, перевіреної за 11 місяців 2009 року держнаглядом ДП «Одесастнадартметрологія», не відповідають вимогам нормативних документів (НД).

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

За повідомленням, інспектори перевіряли хлібобулочні й кондитерські вироби, ковбасу, рибу, алкогольні напої. Вартість перевіреної продукції становить 7 млн. 730 тис. 278 грн., вартість забракованої – 986 тис. 63 грн.

Загалом, фахівці держнагляду ДП «Одесастандартметрологія» провели 278 перевірок харчової продукції щодо дотримання стандартів, норм та правил на підприємствах та організаціях Одеси та Одеської області. Під час 161 перевірки було виявлено порушення вимог стандартів.

За результатами перевірок заборонена реалізація 65 видів нестандартної продукції, 74 партій нестандартної продукції, видано 140 приписів про усунення порушень. За реалізацію неякісної продукції накладено 81 штраф на загальну суму 109 тис. 508 грн., на 67 посадових осіб складені протоколи про адміністративні правопорушення на загальну суму 12 тис. 138 грн.