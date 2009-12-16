У Черкасах на 25 коп. подорожчав проїзд в автобусах

У Черкасах подорожчав проїзд в міських автобусах - з 1,50 грн. до 1,75 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, підняття тарифів в міських автобусах до 1,75 грн. погодили і Черкаський міськвиконком, і Черкаська обласна державна адміністрація.

Причинами подорожчання проїзду стало стрімке зростання вартості пального, запчастин, зростання рівня мінімальної заробітної плати.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник Департаменту економічної політики Черкаського міськвиконкому Павло КАРАСЬ, такий тариф став компромісом між міською владою та перевізниками. Останні наполягали на тарифі у 2 грн.

Тарифи на проїзд в міському транспорті не піднімалися з осені 2007-го року.