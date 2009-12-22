ГО занепокоєна вільним продажем алкоголю неповнолітнім

Громадська організація “Комітет боротьби з організованою злочинністю і корупцією” наголошує на порушенні законодавства України про заборону продажу алкогольних напоїв і тютюнових виробів неповнолітнім.

Про це повідомив на прес-конференції в УНІАН голова ГО “Комітет по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією” Олексій КОСАРЄВ.

Він поінформував, що його організація провела рейди магазинами у ряді міст і виявила, що неповнолітнім вільно продають алкогольні напої і тютюнові вироби.

“Сьогодні кожен неповнолітній може вільно придбати будь-який алкогольний напій у магазині”,- сказав він.

О.КОСАРЄВ зазначив, що його організація має намір об’єднатися з іншими громадськими організаціями, які займаються такими ж проблемами, щоб спільно боротися з цими явищами.

О.КОСАРЄВ також планує внести на розгляд парламенту законопроект про заборону роботи інтернет-клубів після 23.00. “Ми проводимо рейди і бачимо, що дорослі люди практично у цей час там не бувають, передусім там проводять час діти від 13 до 16 років”, - додав він.

Крім того, О.КОСАРЄВ нагадав, що у вересні цього року ГО “Комітет боротьби з організованою злочинністю і корупцією” передав до Верховної Ради через народного депутата Павла УНГУРЯНА законопроект щодо введення комендантської години і посилення контрою за продажем спиртного неповнолітнім.

У свою чергу голова облорганізації партії «Справедливість», кандидат у мери Одеси Віталій АЛАЙБОВ заявив, що проблему дитячого алкоголізму необхідно вирішувати якнайшвидше. За його словами, політики не хочуть приділяти цьому питанню достатньої уваги, оскільки побоюються, що суспільство їх не підтримає.

Заступник голови ГО “Комітету боротьби з організованою злочинністю і корупцією” Георгій БЛОЩИЦЯ вважає, що у суспільстві недостатньо уваги приділяється такому явищу як дитячий алкоголізм. На його переконання, посилення контролю за продажем спиртного неповнолітнім дозволить знизити рівень дитячої злочинності і забезпечить належний громадський порядок.

Голова Громадянського руху “Спільна справа” Олександр ВОЛОДІЧЕВ відзначив, що законопроект № 1171, який прирівнює пиво до спиртних напоїв, уже два роки перебуває на розгляді в одному із профільних комітетів парламенту. Водночас, за його словами, є багато законів, які вже сьогодні можна застосовувати для вирішення проблеми. “Мета нашого об’єднання - пробудити громадськість, щоб разом стати на захист здоров’я дітей”, - сказав він.