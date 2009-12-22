На український ринок косметики виходить нова торгова марка

На український ринок лікувальної косметики виходить нова торгова марка - Iren Bukur. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

За повідомленням, косметика розроблена групою українських фармацевтів і технологів Центру медичних технологій ім. Л.Г.Москаленко.

Компанія Iren Bukur відносить свою косметику до сегменту «живої косметики», створеної на основі народних рецептів з використанням лікувальних рослин, які ростуть в Карпатах і Криму.

Зазначають, що натуральні компоненти в готовій продукції мають велику концентрацію – від 5 до 17%. Зокрема основними компонентами косметичних засобів є живокіст, мальва, чистотіл, обліпиха, лаванда, люпин, лопух, любисток, біла глина і т.д.

Під час виробництва косметики використовують масла, екстракти та витяжки із рослин, які володіють антибактеріальними властивостями. Усі косметичні засоби мають лікувально-профілактичний ефект.

Лінія косметики Iren Bukur на даний момент має 25 позицій – основний акцент на засобах з догляду за волоссям і тілом. Це різноманітні шампуні, маски, фітоконцентрати, сироватки, а також креми.

Косметичні засоби Iren Bukur містять мінімальну кількість консервантів природного походження. Косметику виготовляють невеликими партіями, оскільки термін придатності продукції складає 6-12 місяців.