Цукор за 2009 рік подорожчав на 91,7%

З початку 2009 року в Україні на продовольчих ринках роздрібні ціни на цукор зросли на 91,7%.

Про це свідчать дані національної асоціації "Укрцукор", повідомляє ДП “Держзовнішінформ”.

З початку року роздрібні ціни на цукор на підприємствах торгівлі підвищилися з 3,72 до 6,97 грн. за 1 кілограм, на продовольчих ринках - з 3,73 до 7,15 грн. за 1 кілограм.

Гуртово-відпускні ціни на цукор на внутрішньому ринку України станом на 8 грудня 2009 року зросли порівняно з початком року на 84,6% (з 3,0-3,5 грн. до 5,80-6,20 грн. /кг з врахуванням ПДВ).

За даними "Укрцукру", станом на 8 грудня 2009 гуртово-відпускні ціни в Республіці Білорусь склали 642 дол./т, Молдові - 868 дол. /т; Росії - 830-869 дол. /т.

А середні гуртово-відпускні ціни на внутрішньому ринку України складали 5800–6200 грн., або ж 727–777 дол./т.