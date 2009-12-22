У французьких кафе поставлять "алкомати"

У Франції можуть примусити всі кафе й дискотеки мати тест-автомати для перевірки алкогольного сп’яніння. Так уряд планує удосконалити свою боротьбу за зменшення кількості автомобільних аварій за участі п’яних водіїв.

Незабаром кожен, хто випиває в кафе, ресторані, дискотеці чи нічному клубі у Франції, повинен мати можливість за допомогою тесту встановити, чи можна ще сідати за кермо автомобіля.

Як повідомила газета Le Figaro, міністр внутрішніх справ Франції Бріс ОРТЕФО, планує внести відповідні пасажі в новий закон про безпеку, який у лютому почнуть обговорювати французькі парламентарі. Йдеться про встановлення в кафе та дискотеках спеціальних автоматів, які нагадують прилади для продажу жувальної гумки. На них будуть передбачені два показники – зеленого кольору, який світитиметься, коли протестована особа є тверезою, та червоного, що сигналізуватиме алкогольне сп’яніння, а отже, рекомендацію не сідати за кермо автомобіля.

Така ініціатива міністра внутрішніх справ викликала хвилю обурення серед французьких рестораторів та власників нічних клубів і дискотек. Адже, хоча уряд твердить, ніби ціна такого алкомату не перевищує 1600 євро, насправді вони коштуватимуть вдвічі дорожче, стверджують в Об’єднанні ресторанів і кафе Франції. Тому його представники виступили проти закріплення в законі обов’язку мати такі тестери.

За попередніми оцінками, якщо відповідні пункти до закону таки буде внесено, то вони стосуватимуться 44 тисяч закладів, де клієнти можуть пити алкоголь. Власники таких закладів побоюються додаткових великих витрат на придбання алкоматів. Вони готові пропонувати за бажанням клієнтів простіші, відомі з поліцейських перевірок, одноразові тести на алкогольне сп’яніння. «Ми не проти того, що уряд веде боротьбу з тим, що люди їздять п’яними, але ми переконані, що фінансувати це – завдання держави», йдеться у заяві Об’єднання ресторанів і кафе Франції.

За статистикою, у Франції алкогольне сп’яніння водіїв – одна з головних причин автомобільних аварій з летальними наслідками.

“Німецька хвиля”