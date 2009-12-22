Стартувала новорічна акція від «Живчика»

15 грудня стартувала новорічна акція від напою «Живчик до новорічного столу!». Про це УНІАН повідомила прес-служюа компанії.

На кожного учасника акції чекає гарантований приз – DVD-диск з мультсеріалом «Живчик та його друзі». Також можна завантажити безкоштовний контент з wap-сайту «Живчика» wap.zhivchik.ua з новорічними піснями-привітаннями, рингтонами, анімованими картинками та вітальними листівками. А наприкінці акції між усіма учасниками відбудеться розіграш стильного мультимедійного програвача з сенсорним екраном iPod Touch.

Взяти участь в акції дуже просто. Для цього потрібно придбати упаковку будь-якого напою ТМ «Живчик» та зробити фото покупки поряд зі святковою новорічною ялинкою. А потім надіслати це фото "Живчику", завантаживши на офіційному сайті www.zhivchik.ua або на wap-сайті wap.zhivchik.ua, чи відправивши роздруковане фото поштою за адресою а/с Живчик, м. Київ, 04212. Акція триватиме до 31 січня 2010 року.