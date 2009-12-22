«Оболонь» привітала з днем Святого Миколая

Традиційно компанія «Оболонь», один з найбільших національних виробників пива та безалкогольних напоїв, проводить благодійні акції до дня Святого Миколая для людей, які найбільше потребують допомоги – дітей-сиріт та інвалідів. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

У першу чергу, компанія «Оболонь» передає для потреб дітей-сиріт та інвалідів свою продукцію – соковмісні напої «Живчик», лимонад, мінеральну воду. В деяких випадках, додатково надають спеціальні подарунки для дітей. Цього року виділена велика кількість продукції – більше 14 тис. упаковок.

Основні одержувачі допомоги від компанії «Оболонь» – це: Союз матерів інвалідів Оболонського району м. Києва «Сонячний промінь», Творче об`єднання дітей і молоді з фізичними обмеженнями «Дімфо» (м. Київ), Суспільство реабілітації дітей інвалідів «Дитинство» (м. Київ), Оболонська районна організація «Діти Чорнобиля», Громадська організація «Центр реабілітації інвалідів-спінальників «Відродження», Центр реабілітації малолітніх в`язнів, Приймальник-розподільник для неповнолітніх ГУ МВС України в м. Києві, Боярський міський культурно-спортивний клуб інвалідів «Ікар», Київський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей і молоді та Оболонський центр соціального обслуговування і матеріальної допомоги.

«Допомога дитячим будинкам і дітям-сиротам з боку компанії «Оболонь» не обмежується новорічними подарунками, а проводиться систематично впродовж всього року, – коментує голова Ради ЗАТ «Оболонь» Сергій БЛОЩАНЕВИЧ, – Наша компанія має під постійною опікою 4 дитячих будинки сімейного типу, а саме – в м. Біла Церква, в с. Піщики (Сквирський р-н Київської області), с. Мотовилівка (Фастівський р-н Київської області), у м. Вишгороді. Впродовж п`яти років кожного кварталу компанія «Оболонь» виділяє значну фінансову допомогу цим дитбудинкам».

Довідка УНІАН. ЗАТ «Оболонь» - провідний національний виробник пива, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, мінеральної води. До складу корпорації входять головний завод у Києві та 6 підприємств у регіонах України.

Основні бренди: «Оболонь», «Bitburger», «Magnat», «hike premium», «Оболонь BeerMix», «Zibert», «Десант», «Живчик», «Frest», «Прозора». Продукція компанії експортується у 33 країни світу.