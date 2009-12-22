Оливкова олія «Равіка» набуває популярності в Україні. З початку року продаж цього продукту зріс на 64% у порівнянні з аналогічним періодом 2008 року, а це свідчить про те, що корисна, якісна і недорога оливкова олія набуває все більшої популярності серед українських споживачів. Про це УНІАН повідомили в компанії «Кернел», що є ексклюзивним імпортером оливкової олії «Равіка» в Україні.

Оливкова олія під ТМ «Равіка» має добру сторічну історію. Її назвали на честь засновника компанії, який народився в Греції, у селі Равіка. Олія виготовляється за класичною, випробованою часом технологією, а саме - методом холодного віджиму кам’яним пресом. Зазначають, що цей сорт олії зберігає всі свої корисні й поживні якості. Унікальні погодні умови та м’який клімат узбережжя Егейського моря сприяють неповторному насиченому смаку та аромату оливок.

«На відміну від інших олій, для виготовлення олії «Равіка» використовуються оливки, зібрані лише з одного регіону, без змішування різних сортів. Відтак, олія «Равіка» є найкращою на ринку сучасної Туреччини і завоювала гідне місце на світових ринках», - зазначають у компанії.

Вже 35 країн світу споживають олію «Равіка», а на ринку України вона представлена трьома видами: оливкова олія Ravika Extra Virgin першого холодного віджиму, суміш рафінованої та нерафінованої оливкової олії Ravika Pure та суперпреміальна оливкова олія «Равіка» - Premium Ravika Extra Virgin – виготовляється тільки з добірних оливок, зібраних руками. Вона має наднизький показник кислотності – менше ніж 1%. Для максимального захисту від світла і збереження її властивостей суперпреміальна оливкова олія «Равіка» закоркована у пляшках з чорного скла.

Нагадаємо, що оливкова олія є незамінним джерелом вітамінів, мікроелементів та антиоксидантів, які сприяють укріпленню та омолодженню організму, вона запобігає хворобам серця та нормалізує артеріальній тиск. Регулярне вживання оливкової олії в декілька разів знижує ризик захворювання на рак молочної залози у жінок. Саме оливкова олія містить велику кількість мононенасичених жирних кислот (пальмітинової, стеаринової, лінолевої, арахидонової), які поліпшують роботу жовчовивідних шляхів, знижують рівень шкідливого холестерину і кількість жирових клітин, які беруть участь у тромбоутворенні. Крім того, склад цих кислот дуже подібний до складу жирів, які містить материнське молоко. Тому вони легко засвоюються в організмі, вкрай корисні для дітей та літніх людей. А деякі вітаміни, як наприклад A, D, та E засвоюються організмом лише в оточенні та за сприяння жирних монокислот.

Також оливкова олія «Равіка» добра для смаження, бо на відміну від інших рослинних жирів, канцерогени в оливковій олії не з’являються навіть після багатократної термічної обробки.