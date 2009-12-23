Міліція виявила підпільний цех з виготовлення напівфабрикатів

У центрі Горлівки Донецької області співробітники міліції виявили підпільний цех з виготовлення продуктових напівфабрикатів.

Як повідомили УНІАН у відділі у зв`язках з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, підприємці виготовляли широкий асортимент напівфабрикатів - пельмені, вареники, фарширований перець, голубці, «бендерки».

За словами слідчого Горлівського міськуправління міліції Сергія РЕВИ, організував цех місцевий підприємець, який реалізовував виготовлений товар у найближчі магазини міста.

«Умови виготовлення напівфабрикатів не відповідали санітарним нормам. На момент огляду продукція знаходилась в ящиках, які стояли на підлозі, фарш - у відрах і тазах», - зазначив С.РЕВА.

За його словами, в цеху були антисанітарні умови, розгулювали коти.

С.РЕВА додав, що організатор підпільного цеху найняв працівників без санітарних книжок.

«Дії підприємця потрапляють під ст. 227 («Випуск або реалізація недоброякісної продукції») Кримінального кодексу України. В даний час вирішується питання про порушення кримінальної справи», - підсумував С.РЕВА.