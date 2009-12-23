Брюс Вілліс став співвласником горілчаного заводу в Україні

Американський актор Брюс ВІЛЛІС став власником 3,3% пакета акцій французько-польської Вelvedere Group, яка з кінця 2007 року володіє в Україні Черкаським горілчаним заводом.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у компанії, актор продовжив контракт на рекламу одного з горілчаних брендів групи - Sobieski - в обмін на акції групи.

Згідно з повідомленням Вelvedere Group, контракт з актором буде продовжено на чотири роки, а акції фірми будуть переписані на рахунок Б.ВІЛЛІСА в січні 2010 року.

Вelvedere Group також повідомила, що чекає зростання продажу польського бренду Sobieski у США цього року вдвічі - до 5,18 млн. літрів.

Довідка УНІАН. Створена в 1991 році у Франції Вelvedere Group продає алкогольні напої в 30 країнах світу і має власне виробництво в США, Польщі, Литві, Болгарії, Іспанії, Бразилії і Україні.

На сьогоднішній день одна з найвідоміших марок групи Sobieski посідає сьоме місце в світі серед горілки преміум-класу.

У першій половині 2009 року Belvedere продала алкоголю майже на 300 млн. євро, що на 30% менше, ніж за аналогічний період 2008 року.

Доходи групи в 2008 році зросли на 13% – до майже 1,2 млрд. євро, але при цьому компанія зазнала більш як 60 млн. євро збитків порівняно з 0,9 млн. євро прибутку в 2007 році.