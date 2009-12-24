У Києві відкрили виставку льодових фігур

У Києві, у сквері біля палацу «Україна», відкрили виставку льодових фігур.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, у відкритті взяв участь заступник голови КМДА Віталій ЖУРАВСЬКИЙ.

Він зазначив, що організація виставок льодових скульптур під час новорічних та різдвяних свят стала традиційним заходом для багатьох столиць світу, у тому числі у Києві.

В.ЖУРАВСЬКИЙ поінформував, що льодові фігури, встановлені у столичному сквері, підсвічуватимуться у вечірній час, що додасть їм особливого колориту і створить справді святковий настрій.

Крім того, він звернув увагу, що для відвідувачів виставки цього року організовано інші сюрпризи, зокрема, льодовий лабіринт, велику льодову гірку.

Планють, що виставка діятиме до 19 січня 2010 року, якщо цьому не завадять погодні умови. Працюватиме вона щодня з 10.00 до 18.00.