Гуртожитки треба безкоштовно передавати в комунальну власність

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ звернувся до прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО та голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА з пропозицією запровадити безкоштовну передачу у комунальну власність гуртожитків, які були включені до статутних фондів акціонерних товариств.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на першого заступника голови КМДА Ірену КІЛЬЧИЦЬКУ.

За її інформацією, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ направив високопосадовцям листа, у якому пропонує внести відповідні змін до закону «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків».

Він нагадує, що нормами чинного закону передбачено, що гуртожитки, які не належать до державної власності та включені до статутних фондів акціонерних товариств, можуть бути передані у комунальну власність на компенсаційній основі. “Внаслідок цього територіальна громада міста змушена сплачувати компенсацію за гуртожитки, які свого часу передавались акціонерним товариствам безкоштовно. При цьому зарахування гуртожитків, побудованих підприємствами за державні кошти, до статутного фонду акціонерних товариств разом з мешканцями було незаконним», – процитувала І.КІЛЬЧИЦЬКА уривок листа.

Вона впевнена, що внесення змін та доповнень до зазначеного закону надасть можливість поновити соціальну справедливість, уникнути чисельних прецедентів розв’язання цих проблем у судовому порядку, зніме соціальну напругу серед мешканців гуртожитків та забезпечить дотримання їх прав відповідно до Конституції України та житлового законодавства.

Крім того, поінформувала І.КІЛЬЧИЦЬКА, в листі йдеться про необхідність прискорення затвердження Державної програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад та створення програми реконструкції гуртожитків. У Києві у комунальну власність територіальної громади підлягають передачі 93 гуртожитки державної форми власності та 88 гуртожитків, які були включені до статутних фондів АТ у процесі приватизації чи корпоратизації.

У своєму листі столичний голова також ініціює встановлення мораторію на примусове виселення мешканців гуртожитків, повідомила І.КІЛЬЧИЦЬКА.