У Херсоні хочуть обмежили перебування дітей на вулиці

Херсонська обласна рада відмовилася вводити тимчасові обмеження для дітей з перебування на вулиці без супроводу дорослих родичів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний проект рішення, який було винесено на розгляд облради, не підтримали депутати на сесії 23 грудня.

Під час сесії депутат Херсонської облради Тамара ФЕДЬКО (Партія регіонів) заявила, що «це рішення незаконно, воно не в компетенції облради і, якщо його буде прийнято, все одно буде оскаржено органи прокуратури».

Проект рішення передбачав обмеження для дітей і підлітків до 16 років з`являтися поза своїм місцем проживання без супроводу дорослих родичів і опікунів пізніше від 22.00 влітку і після 21.00 – взимку.