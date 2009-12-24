Польські заробітчани не можуть повернутися додому на Різдво

Поляки, котрі працюють за кордоном, через масову відміну авіарейсів, викликану поганою погодою не встигають добратися додому на відзначення Різдвяних свят, які сьогодні розпочинаються у Польщі.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними польських медіа, найбільше проблем мають поляки із вильотом із Великобританії, де є найбільше польських заробітчан.

Багато з них через відміну рейсів зможуть в найкращому випадку добратися додому на Новий рік.

Водночас, польська поліція застерігає автомобілістів, які масово їдуть в свої місцевості, бути обережними на дорогах, умови на яких через негоду залишаються складними.

Поліція зауважує, що минулого року в період свят з 24 по 27 грудня на дорогах трапилося понад 200 аварій, в яких загинуло 33 людини та майже 300 були травмовані.

Довідка УНІАН. Поляки відзначають Різдво за католицькою традицією - сьогодні у Польщі святий Вечір, а завтра Різдво.

За даними польської статистики, за кордоном працює близько 2 млн. поляків 38-мільйонної Польщі, найбільше з яких у Великобританії та Ірландії.