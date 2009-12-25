Вартість риби і морепродуктів зросла в середньому на 30%

Впродовж 2009 року вартість риби і морепродуктів істотно зросла. Через різкі валютні коливання ціна на внутрішньому ринку підскочила в середньому на 30%.

Про це повідомляє експерт ДП «Держзовнішинформ» в огляді «Товарний монітор. Кон`юнктура» №47.

Зазначають, що для того, аби утриматися на ринку, імпортери почали купувати ті сорти риби, пропозиція яких в світі значного перевищує попит з боку інших країн – конкурентів України (оселедець, скумбрія, мойва, путасу, хек тихоокеанський, пангасіус, кілька, салака). Закупівлі дешевих сортів збільшилися, оскільки світова криза позначилася на купівельній здатності українців.

Повідомляють, що найближчими місяцями вартість таких видів риби, як оселедець і скумбрія, не зміниться, оскільки їх пропозиція на ринку перевищує попит. Але перед новорічними святами збільшаться попит і ціна на делікатесні сорти: сьомгу, форель, палтус. Кілограм оселедця до кінця 2009 року подорожчає ще максимум на 5%. При цьому лосось, сьомга і ікра можуть подорожчати на 15%. Тенденція до зростання цін дешевших сортів риби продовжуватиметься.