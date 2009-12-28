У Бердянську подорожчало опалення

У Бердянську місцева влада підвищила ціни на послуги ЗАТ "Бердянське підприємство теплових мереж" - монополіста з надання на території портового міста послуг з опалення.

Згідно з даними прес-служби мерії Бердянська, "рішенням позачергового засідання виконкому Бердянської міськради тариф на одиницю фактично спожитої теплової енергії для абонентів без приладів обліку з розрахунку на 1 метр квадратний впродовж опалювального періоду збільшений з 3,98 грн. до 4,01 грн. Для споживачів з приладами обліку тариф зріс з 146,75 грн. до 147,77 грн. за 1 Гкал в опалювальний сезон".

Тариф за одиницю спожитої теплоенергії для бюджетних і інших організацій, за даними прес-служби Бердянської мерії, зріс на 0,3 відсотка - з 383,63 грн. до 384,65 грн.