На дорогах Закарпаття ускладнений рух.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку України.

Згідно з повідомленням, на окремих ділянках дороги у Закарпатській області у результаті сильних дощів і танення снігу вода почала перетікати на дорожнє полотно.

Зокрема, 28 грудня цюрю станом на 06 год. 30 хв. закрито рух автотранспорту на 18-19 км. автомобільної дороги Т-07-01 Ужгород – Демечі між селом В.Гешці і селом Тісаагтслек Ужгородського району у зв`язку з підняттям рівня і переливом води у р. Латориця через проїзну частину автодороги шириною до 200 метрів і заввишки до 15 см. Об`їзд здійснюється маршрутом Малі Гєївці - Руські Гєївці - Тейглаш – Чіп – Демечі, встановлені відповідні дорожні знаки. Наразі відзначається зниження рівня води.

За інформацією Укравтодору, для зимового утримання доріг задіяні 731 механізм і 1555 робочих, на чергуванні знаходилося 771 механізм і 2262 робочих.