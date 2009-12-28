Компанія «Оболонь» вітає своїх шанувальників з Новим роком. Але перш ніж зробити їм приємний подарунок, вирішила з’ясувати, чого саме вони чекають від новорічних свят. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

У новому ролику пива «Оболонь», який стартував в ефірі провідних українських телеканалів 26 грудня, розкриваються очікування українців від Нового року. Вони у своїх бажаннях одностайні – побільше всього і свіжого! Тож компанія «Оболонь» дарує всім українцям ще більше пива: 1,25 літра свіжого пива за ціною 1 літра!

За словами начальника відділу маркетингу пива ЗАТ «Оболонь» Олексія БЕЗУГЛОГО, «кожного року напередодні свят ТМ «Оболонь» готує своїм споживачам приємні сюрпризи. Цього року ми даруємо любителям справжнього українського пива ще більше свіжого та улюбленого напою, щоб підтримувати святковий настрій».

Українці зможуть вдосталь насолодитися новорічними святами разом зі своїм улюбленим пивом, адже спеціальна пропозиція триватиме з 26 грудня 2009 по 28 лютого 2010 по всій території України.

Ролик можна подивитися тут: http://www.youtube.com/watch?v=544BOnLUboI