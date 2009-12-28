Китайський супермаркет відкрив окрему стоянку для жінок

Торговий центр у місті Шицзячжуан в китайській провінції Хебей побудував окремий паркувальний майданчик спеціально для жінок.

Паркувальні місця на цій стоянці більші, ніж на традиційних парковках - кожне місце на "жіночій стоянці" на метр ширше за звичайне.

Крім того, тут встановлені спеціальні знаки, які допомагають жінкам-водіям припаркувати свою машину без ризику зачепити сусідні автомобілі.

Представники торгового центру наголосили, що пускатимуть на новий майданчик тільки жінок. Але чи зможуть вони за бажанням як і раніше паркуватися на звичайній стоянці – наразі не відомо.

Нагадаємо, нещодавно британські вчені вивели формулу ідеального паркування.

Для того, щоб скористатися формулою, необхідно знати радіус кола, за яким автомобіль робить розворот, відстань між центрами переднього і заднього колеса на одному боці, відстань від центру переднього колеса до передньої точки машини, а також ширину машини, припаркованої по сусідству.

ТСН