Новорічний спокій Дніпропетровців оберігатиме 500 міліціонерів
10:35, 31 грудня 2009Права споживачів
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Патрулюватимуть вулиці
У Дніпропетровську в новорічну ніч вулиці патрулюватимуть 500 міліціонерів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам заступник начальника міського Управління МВС полковник міліції Володимир СЕДЛЕЦЬКИЙ.
За його словами, до охорони громадського порядку в новорічну ніч залучать 25 автоекіпажів патрульної служби, 10 екіпажів спецпідрозділу „Беркут”.
В.СЕДЛЕЦЬКИЙ зазначив, що основні сили правоохоронців планують зосередити в місцях масових гулянь - біля губернаторської та міської ялинок.
Також полковник поінформував, що на сьогодні співробітники МВС вилучили в Дніпропетровську 12 тис. піротехнічних виробів сумнівної якості.
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