Новорічний спокій Дніпропетровців оберігатиме 500 міліціонерів

У Дніпропетровську в новорічну ніч вулиці патрулюватимуть 500 міліціонерів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам заступник начальника міського Управління МВС полковник міліції Володимир СЕДЛЕЦЬКИЙ.

За його словами, до охорони громадського порядку в новорічну ніч залучать 25 автоекіпажів патрульної служби, 10 екіпажів спецпідрозділу „Беркут”.

В.СЕДЛЕЦЬКИЙ зазначив, що основні сили правоохоронців планують зосередити в місцях масових гулянь - біля губернаторської та міської ялинок.

Також полковник поінформував, що на сьогодні співробітники МВС вилучили в Дніпропетровську 12 тис. піротехнічних виробів сумнівної якості.