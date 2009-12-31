Синоптики прогнозують ускладнення погодних умов в Україні

Укргідрометцентр попереджує про ускладнення погодних умов в Україні 1-5 січня 2010 року.

Так, згідно з переданим УНІАН прогнозом, 1 січня вночі у прикарпатських, вдень у центральних, а ввечері та в північних областях сильні опади.

2 січня подальше ускладнення погодних умов: вночі на більшій частині території України, вдень на Лівобережжі сильні опади, у вигляді снігу та мокрого снігу (вночі у південній частині, а вдень і у Приазов`ї переважно дощ), налипання мокрого снігу, ожеледь, хуртовини, пориви вітру 15-20 м/с, у південній та східній частині місцями 25 м/с.

3-5 січня очікується похолодання: температура вночі та вдень 8-15° морозу, на північному сході та в Карпатах - до 18°, у південній та східній частині - 5-11° морозу.

На дорогах ожеледиця.

Такі погодні умови негативно впливатимуть на діяльність органів енергетиків, комунальних служб та суттєво ускладнюватимуть рух автомобільного та інших видів транспорту, відзначили в Укргідрометцентрі.

На 1 січня синоптики по Україні прогнозують сніг, мокрий сніг, на Закарпатті та півдні з дощем, у прикарпатських, вдень і в центральних, а ввечері і в північних областях місцями сильні опади, в Україні, крім південної частини, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь; лише у північних областях вночі без істотних опадів.

В Україні, крім південної частини, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Вітер східний та північно-східний, 7-12 м/с, на півдні окремі пориви 15-20 м/с.

Температура у північних областях вночі - 5-10° морозу, вдень - 0-5° морозу; на Закарпатті та у південних областях вночі - 0-5° тепла, вдень - 3-8° тепла, в Криму вночі - 3-8°, вдень - 9-14° тепла; на решті території вночі - від 3° морозу до 2° тепла, вдень - від 1° морозу до 4° тепла.

По Київській області 1 січня хмарно. Вночі без істотних опадів; вдень сніг, мокрий сніг, слабкі налипання мокрого снігу та ожеледь, ввечері місцями сильні опади. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 0-5° морозу.

У Києві вночі без істотних опадів; вдень сніг та мокрий сніг, слабкі налипання мокрого снігу та ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі - 6-8°, вдень - 1-3° морозу.