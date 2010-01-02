В Італії в новорічну ніч викидають із квартир старі речі

У різних країнах із зустріччю Нового року пов`язані безліч традицій і новорічних забобонів, передає NEWSru.. Так, в Італії в Новий рік заведено в останню хвилину старого року викидати з квартир розбитий посуд, старий одяг і навіть меблі. Услід за ними летять хлопавки, конфетті, бенгальские вогні. А всі діти чекають на чарівницю Бефану, яка прилітає вночі на мітлі й через камінну трубу потрапляє в будинок. Вона наповнює подарунками дитячі черевички, спеціально підвішені до каміна.

В Іспанії існує традиція в новорічну ніч їсти виноград. Під бій годинника треба встигнути з`їсти 12 виноградних ягід, по одній за кожний із дванадцяти прийдешніх місяців.

У багатьох країнах світу Новий рік не має фіксованої дати й святкується за місячним календарем. У буддійській традиції святкування Нового року припадає в різні роки між кінцем січня і серединою березня, на перший весняний молодий місяць за місячним календарем. Дату зустрічі Нового року за місячним календарем щорічно обчислюють за астрологічними таблицями. Через відмінності астрологічних обчислень у різних країнах ці дати можуть не співпадати.

У китайців два нових роки. Перший - офіційний, він приходить 1 січня, але святкують його дуже скромно, головним чином - надсилаючи один одному листівки. Другий - так званий китайський Новий рік - Чуньцзе - або свято Весни, святкують за місячним календарем. Він починається з першого дня молодого місяця й триває 15 днів - до повного місяця. Свято настає, коли приходить кінець зимового періоду й починається оновлення природи.

Новий рік за місячним календарем - головне свято також і у В`єтнамі. Він називається Тет. У 2010 році він святкуватиметься з 7 лютого. Це сімейне свято, під час якого родичі збираються біля домашнього вогнища. Відзначають у В`єтнамі Новий рік і 1 січня, хоча називають його "святом молодих".

У Монголії з приходом першого дня Нового року в країні починається всенародне гуляння. Офіційний Новий рік у країні - 1 січня, а Новий рік за місячним календарем називається "Цагаан сар" (у 2010 році - з 14 лютого).

Новий рік у Японії - одне з найпопулярніших свят у країні, починається він 1 січня і вважається загальним днем оновлення. А вранці, коли Новий рік вже вступає в свої права, японці виходять зустрічати схід сонця, з першими променями вони вітають один одного і вручають подарунки. А найголовніше для японців, це розсміятися в першу секунду Нового року - тоді щастя супроводжуватиме їх весь рік.

У Таїланді Новий рік - найулюбленіше в народі свято - Сонгкран (у 2010 році - 13-15 квітня). По вулицях міст пройдуть карнавальні ходи й музичні паради. Але найголовнішим атрибутом цього свята є вода.

У різних частинах Індії Новий рік відзначають у різний час, і залежно від місця проживання теж по-різному. Так на півдні Індії - в повний місяць лютого або березня, на заході - в листопаді в один час зі щорічним національним святом Індії - Дівалі (фестивалем вогнів). У Новий рік індуси думають про богиню багатства Лакшмі.

Мусульмани використовують місячний календар. Місяць Мухаррам є першим місяцем мусульманського календаря. Вважається, що як людина проведе перший місяць року, так і пройдуть всі решта дванадцяти місяців. Мухаррам - місяць покаяння й богослужіння. У перший день священного місяця Мухаррам настає Новий рік. Мусульманський Новий 2010 рік вже настав 7 грудня. Мухаррам зустрічають у Алжирі, Бахрейні, Кувейті, Йорданії, Лівії, Марокко, Омані, Пакистані, Судані, Сирії й у Танзанії. А 1 січня не включено до числа свят ісламу.

У ряді мусульманських країн святкують Навруз, або Ноуруз ("Новий день"), - Новий рік за іранським місячним календарем, святкується в 2010 році 21-24 березня. У Ірані Навруз - всенародне свято.

Євреї святкують Новий рік - Рош ха-Шана - восени. У 2010 році свято зустрінуть 8-9 вересня. Це свято триває два дні.

Цікаво, що у ряді країн Новий рік святкують кілька разів: наприклад, у Таїланді Новий рік святкують тричі - за християнським календарем, за місячним китайським і за своїм, тайським, у Малайзії святкують і китайський, і ісламський Новий рік.