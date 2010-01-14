Українці сьогодні посівають, з Новим роком вітають

Стари́й Нови́й рік — Новий рік за юліанським календарем («старим стилем»). В XX і XXI століттях припадає на північ між 13 і 14 січня за григоріанським календарем («новим стилем»).

Після переходу на новий стиль, Старий Новий рік продовжують традиційно неофіційно відзначати в деяких країнах, зокрема й Україні.

Вечір напередодні Старого Нового року називається Маланчиним вечором.

Найважливішою традицією Старого Нового року є посівання. Зранку 14 січня гості вітають господарів з Новим роком, розсипаючи по хаті зерно: “Сійся-родися жито-пшениця, всяка пашниця, коноплі по стелю, сорочка по землю, а льон по коліна, щоб вас хрещених голова не боліла. Будьте здорові. З Новим роком, з Василем!”

Діти встають вдосвіта, щоб встигнути привітати усіх сусідів, а за це отримати смачні подарунки.