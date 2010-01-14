Українці сьогодні посівають, з Новим роком вітають
“Сійся-родися жито-пшениця...”
Стари́й Нови́й рік — Новий рік за юліанським календарем («старим стилем»). В XX і XXI століттях припадає на північ між 13 і 14 січня за григоріанським календарем («новим стилем»).
Після переходу на новий стиль, Старий Новий рік продовжують традиційно неофіційно відзначати в деяких країнах, зокрема й Україні.
Вечір напередодні Старого Нового року називається Маланчиним вечором.
Найважливішою традицією Старого Нового року є посівання. Зранку 14 січня гості вітають господарів з Новим роком, розсипаючи по хаті зерно: “Сійся-родися жито-пшениця, всяка пашниця, коноплі по стелю, сорочка по землю, а льон по коліна, щоб вас хрещених голова не боліла. Будьте здорові. З Новим роком, з Василем!”
Діти встають вдосвіта, щоб встигнути привітати усіх сусідів, а за це отримати смачні подарунки.