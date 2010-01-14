На Прикарпатті проходить фестиваль «Гуцульська коляда»

Сьогодні, у день Старого Нового року, у столиці Гуцульщини селищі Верховина Івано-Франківської області проходить фестиваль «Гуцульська коляда».

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Верховинській райдержадміністрації.

Свято розпочалося традиційним колядницьким хід-парадом колядницьких партій (гуртів), троїстих музик, трембітарів, які рушили з Поштової площі до Співочого поля.

На Співочому полі учасників свята благословили священики, а колядницькі гурти Гуцульщини колядують традиційні гуцульські коляди.

Завершиться свято гуцульським плєсом (танець-коляда) за участю всіх колядницьких партій і гуцульських музик.