На Прикарпатті проходить фестиваль «Гуцульська коляда»

13:24, 14 січня 2010
Права споживачів
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З танцем-колядою

Сьогодні, у день Старого Нового року, у столиці Гуцульщини селищі Верховина Івано-Франківської області проходить фестиваль «Гуцульська коляда».

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Верховинській райдержадміністрації.

Свято розпочалося традиційним колядницьким хід-парадом колядницьких партій (гуртів), троїстих музик, трембітарів, які рушили з Поштової площі до Співочого поля.

На Співочому полі учасників свята благословили священики, а колядницькі гурти Гуцульщини колядують традиційні гуцульські коляди.

Завершиться свято гуцульським плєсом (танець-коляда) за участю всіх колядницьких партій і гуцульських музик.

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