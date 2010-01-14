Дніпро може потекти у зворотний бік

Щороку середньорічна температура в Україні підвищується на 0,5–0,6°С, пише тижневик «Коментарі:», посилаючись на дані «П’ятого національного повідомлення України про питання зміни клімату» від 2009 року. Потепління може привести до того, що Дніпро потече у зворотний бік і стане солоним, кажуть експерти.

В цьому ж «Повідомленні» наводяться різні моделі можливої зміни клімату. Наприклад, для південних регіонів, згідно з одними моделями, прогнозується зменшення опадів, тоді як за іншими - збільшення. Але щодо температурного режиму, відзначають «Коментарі:», всі моделі прогнозують одне - підвищення від 1 до 3°С. Оскільки в Україні представлені різні кліматичні зони, учені передбачають, що й зміни на всій території відбуватимуться по-різному. За однією версією, при висиханні боліт їх можуть замінити ліси, а болотні види флори просто зникнуть. На Поліссі можливе витіснення характерних поліських рослин сухостійкими видами, оскільки підвищення температури приведе до виснаження екосистем. Приміром, Причорноморським, Кримським і Приазовським степам може загрожувати наближення до умов пустелі. Підвищення рівня Чорного й Азовського морів може привести до підтоплення територій на півдні України. Тваринам доведеться або мігрувати, або загинути.

За найбільш песимістичним сценарієм, як пояснила співробітник відділу зовнішньополітичних стратегій Національного інституту стратегічних досліджень Жанна ЖУРАВЛЬОВА, потепління може привести до того, що Дніпро потече у зворотний бік і стане солоним, а поклади сірководню, які перебувають на дні Чорного моря, піднімуться вище і морська флора й фауна загинуть.

Водночас, на думку Ж.ЖУРАВЛЬОВОЇ, коректніше говорити не глобальне потепління, а скоріше про глобальний дисбаланс. «Якщо раніше осінь і весна були тривалішими, то зараз зима й літо витісняють їх. Отже, спостерігається зміна помірного континентального клімату на сухіший або різкіший континентальний», - розповіла вона.

За сприятливого розвитку подій, зазначено у «П’ятому національному повідомленні», заходи щодо пом’якшення наслідків зміни клімату дадуть результати не раніше 2030 року, а то й пізніше. Температура ж зростатиме до 2050 року. Українцям пристосовуватися до цих реалій буде трохи складніше, ніж європейцям або американцям, оскільки уряд поки що не прийняв плану адаптації до змін клімату, резюмують «Коментарі:».