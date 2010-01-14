На Херсонщині забракували майже 40% перевірених нафтопродуктів

ДП "Херсонстандартметрологія" за результатами шести перевірок, проведених протягом 2009 року, щодо виконання стандартів, норм і правив на стадії зберігання і гуртової реалізації нафтопродуктів, забракувало майже 40% перевірених нафтопродуктів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Херсонстандартметролоії».

Згідно з повідомленням, всього перевірили 1,032 тис. тонн палива, зокрема, 735,4 тонн дизельного палива на суму 3,55 млн. грн. і 297,2 тонн бензину на суму 1,57 млн. грн.

За результатами, видали три розпорядження про заборону реалізації 109,8 тонн дизпалива на суму 541,6 тис. грн. і 294 тонн бензину на суму 1,15 млн. грн.

Порушення виявили на ТОВ "Континіум Галичина", ТОВ "Термінал" і ТОВ "Трек".

На чотирьох посадовців склали протоколи про адміністративну відповідальність на суму 1,5 тис. грн.

Крім того, з 37 перевірених засобів вимірювальної техніки непридатними до застосування визнали 7 одиниць.