«Кримський винний дім» збільшив продаж ігристих вин Oreanda

Великий виробник вина ДП «Кримський винний дім» за підсумками 2009 року збільшив продаж ігристих вин ТМ «Oreanda» на 22% в порівнянні з 2008 роком – до 1,48 млн. літрів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Довідка УНІАН. ДП «Кримський винний дім» (м. Феодосія, АР Крим) випускає продукцію під ТМ «Oreanda». Площа виноградників компанії складає 1,4 тис. га.

З 2007 року ДП "Кримський винний дім" входить в холдинг, який об`єднує ЛГЗ "Хортиця", ЗАТ "Одеський коньячний завод", ТОВ "ТД "Мегаполіс" і ТОВ "ТД "Мегаполіс" (РФ).

За підсумками 2009 року ДП «Кримський винний дім» реалізувало 8,1 млн. літрів вина, що на 14% перевищує показник 2008 року.