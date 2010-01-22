На трасі між Херсоном і Миколаєвом встановили пункт обігріву

Фахівці Херсонського облавтодору і бійці МНС організували цілодобове чергування на трасі між Херсоном і Миколаєвом, де через снігопад ускладнено рух автотранспорту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління МНС у Херсонській області.

Згідно з повідомленням, на трасі встановили пункт обігріву і польову кухню.

Зараз поки вдається уникнути великих заторів, які були 16-18 грудня.

Нагадаємо, тоді на трасі між Херсоном і Миколаєвом у сніжному полоні опинилися понад 700 автомобілів.