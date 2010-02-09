Найвищу будівлю світу закрито на реконструкцію.

Про це повідомляє «Газета.ру», з посиланням на Daily Mail.

Видання нагадує, що минулого місяця в Дубаї відбулося офіційне відкриття найвищої в світі будівлі. Проте башту «Бурдж Халіфа» було днями несподівано закрито на реконструкцію.

Звістка розчарувала багатьох туристів, які регулярно здійснювали оглядові екскурсії на 124-й поверх хмарочоса.