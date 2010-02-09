Найвищу будівлю світу закрито на реконструкцію
16:36, 09 лютого 2010Права споживачів
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Хмарочос в Дубаї
Найвищу будівлю світу закрито на реконструкцію.
Про це повідомляє «Газета.ру», з посиланням на Daily Mail.
Видання нагадує, що минулого місяця в Дубаї відбулося офіційне відкриття найвищої в світі будівлі. Проте башту «Бурдж Халіфа» було днями несподівано закрито на реконструкцію.
Звістка розчарувала багатьох туристів, які регулярно здійснювали оглядові екскурсії на 124-й поверх хмарочоса.
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