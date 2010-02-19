«Укрзалізниця» хоче включати у вартість квитка гарячі напої

«Укрзалізниця» вивчає можливість впровадження послуги з оплати гарячих напоїв одночасно при купівлі проїзного квитка за бажанням пасажира.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам заступник начальника Головного пасажирського управління “Укрзалізниці” Іван КАРПЯК.

«Зараз вивчається думка пасажирів щодо можливості впровадження послуги, за бажанням пасажира, оформлення проїзду з можливістю оформлення проїзних документів також і з гарячими напоями – мається на увазі чайна продукція», - сказав він.

За його словами, на даному етапі питання тільки обговорюється і вивчається. Зокрема, фахівці відомства проводять опитування і анкетування пасажирів у поїздах, на вокзалах. «Вивчається це питання, воно відпрацьовуватиметься і законодавчо, і з відповідними органами. Без опрацювання, вивчення питання, узгодження на всіх рівнях упроваджувати послугу не будуть», - сказав І.КАРПЯК, зазначивши, що про можливі терміни введення поки що не йдеться.

Як нагадав він, у 2008 р. відомство ввело послугу з оплати постільної білизни через каси за бажанням пасажирів, яка, незважаючи на супротивників її введення, виявилася дуже затребуваною. «На сьогодні послуга настільки прижилася і настільки зручна і для пасажирів, і для працівників бригад поїздів, що відішли від готівкових розрахунків. Взагалі, ми відійшли від скарг на якість постільної білизни в поїздах», - сказав він.

За словами І.КАРПЯКА, відомство також відпрацьовує питання прийому багажу від пасажирів вдома. Зокрема, це пов`язано з тим, що багажні перевезення впали на 30-40%.

При цьому він нагадав, що сьогодні «Укрзалізниця» в цілому надає понад 100 різних видів послуг у поїздах і на вокзалах, які мають той чи інший попит. «Результати опитувань свідчать, що введення ще якихось послуг недоцільне. Питання зараз стоїть у вдосконаленні системи, якості послуг, які дійсно на сьогодні вже відпрацьовані технологічно і нормативно», - зазначив заступник начальника Головного пасажирського управління “Укрзалізниці”.