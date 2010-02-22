На Житомирщині запобігли контрабанді фруктів на 100 тис. дол.

На Житомирщині митники порушили кримінальну справу за фактом контрабанди фруктів на суму понад 100 тис. доларів США.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Житомирській митниці.

Уточнюється, що за цим фактом Житомирська митниця порушила кримінальну справу за ст. 201 Кримінального кодексу України (контрабанда).

Згідно з повідомленням прес-служби митниці, одне з підприємств регіону завезло в Україну фрукти за підробленими документами. Зокрема, митникам надали підроблені інвойси, де вартість товару становила більш як 21 тис. дол.

Митники надіслали запит турецьким колегам і з’ясували, що товар дійсно поставлявся від турецької фірми - відправника, однак вартість його набагато вища – понад 100 тис. доларів.

Наразі розслідування цієї справи триває.