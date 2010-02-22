На Житомирщині запобігли контрабанді фруктів на 100 тис. дол.
Митники порушили кримінальну справу
На Житомирщині митники порушили кримінальну справу за фактом контрабанди фруктів на суму понад 100 тис. доларів США.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Житомирській митниці.
Уточнюється, що за цим фактом Житомирська митниця порушила кримінальну справу за ст. 201 Кримінального кодексу України (контрабанда).
Згідно з повідомленням прес-служби митниці, одне з підприємств регіону завезло в Україну фрукти за підробленими документами. Зокрема, митникам надали підроблені інвойси, де вартість товару становила більш як 21 тис. дол.
Митники надіслали запит турецьким колегам і з’ясували, що товар дійсно поставлявся від турецької фірми - відправника, однак вартість його набагато вища – понад 100 тис. доларів.
Наразі розслідування цієї справи триває.