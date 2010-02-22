Названо найдорожчі бренди світу

Британське агентство Brand Finance опублікувало рейтинг 500 найдорожчих брендів світу. Перше місце, як і минулого року, посіла мережа супермаркетів Wal-Mart. Торгову марку найбільшої світової торгової мережі аналітики Brand Finance оцінили в 41,4 млрд. дол. На другому місці в рейтингу опинився бренд інтернет-гіганта Google (36,2 млрд. дол.), який випередив Coca-Cola (34,8 мільярда доларів), передає ТСН.

До речі, минулого року Google обіймав лише п`яту позиції в списку. Але завдяки масовому розвитку глобальної мережі в світі цей бренд подорожчав за рік майже на 5 млрд. дол.

До першої десятки найдорожчих брендів світу також увійшли IBM, Microsoft, General Electric, Vodafone, HSBC, hp і Toyota.

Найбільше - на 136% - за минулий рік в ціні виріс бренд іспанської фінансової корпорації Santander, який перемістився з 41 на 20 місце в рейтингу. Brand Finance оцінило бренд Santander в 25,6 млрд. дол.

Торгові марки банківського сектора взагалі показали найстрімкіше зростання - на 129 млрд. дол., демонструючи швидке відновлення після провалу роком раніше.

Варто зазначити, що перше місце в рейтингу ста найдорожчих брендів світу в 2009 році за версією Interbrand посіла компанія Coca-Сola. У вересні минулого року її торгову марку оцінили в 68,7 мільярда доларів. На другому місці в рейтингу Interbrand опинилася IBM (60,2 млрд. дол.), а на третьому Microsoft (56,6 млрд. дол.).