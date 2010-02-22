На Тернопільщини цибуля подорожчала на 25%

На Тернопільщини за минулий тиждень на продовольчих ринках цибуля подорожчала на 25%. Як повідомили кореспонденту УНІАН в державній інспекції з контролю за цінами в Тернопільській області,в середньому ціни на цибулю зросли з 4,03 грн. до 5,04 грн./кг. Крупа гречна за тиждень подорожчала на ринках на 14,6% (з 5,88 грн. до 6,74 грн./кг), буряк– на 14,2% (з 3,39 грн. до 3,87 грн./кг), картопля – на 7,8% (з 2,95 грн. до 3,18 грн./кг), морква – на 6,3% (з 5,06 грн. до 5,38 грн/ кг).

Зросли ціни на гречку і в закладах торгівлі, де воно подорожчала на 11,5% (з 5,64 грн. до 6,29 грн./кг).

Продовжує в області дорожчати цукор. За минулий тиждень у закладах торгівлі ціни на нього зросли на 1,3% (з 9,85 грн. до 9,98 грн./1 кг), на ринках – на 2,4% (з 10,13 грн. до 10,37 грн./кг).

Середні рівні роздрібних цін на хліб залишаються стабільними і становлять на хліб з борошна пшеничного в/г – 4,31 грн./кг, на хліб з борошна пшеничного 1 г – 3,40 грн./кг, на хліб житньо-пшеничний – 3,49 грн./кг.