На семи ділянках автодоріг у Луганській області закрили рух

У зв`язку з підвищенням рівня води в річках закрито рух на семи ділянках автодоріг місцевого значення в Луганській області. Про це повідомила УНІАН прес-служба Міністерства транспорту та зв`язку України.

Зокрема, в Новопсковському, Новоайдарському, Старобільському, Словяносербському районах.

Крім того, через підвищення рівня води в річках залишається обмеженим проїзд для легкового автотранспорту в Миколаївській області на автодорозі місцевого значення О-150208 (від а/д Олександрівка – Миколаїв) – Інгулка – Виноградівка.

На зимовому утриманні доріг працюють 163 механізми і 257 робочих.