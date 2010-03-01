На семи ділянках автодоріг у Луганській області закрили рух
12:00, 01 березня 2010Права споживачів
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У зв`язку з підвищенням рівня води в річках закрито рух на семи ділянках автодоріг місцевого значення в Луганській області. Про це повідомила УНІАН прес-служба Міністерства транспорту та зв`язку України.
Зокрема, в Новопсковському, Новоайдарському, Старобільському, Словяносербському районах.
Крім того, через підвищення рівня води в річках залишається обмеженим проїзд для легкового автотранспорту в Миколаївській області на автодорозі місцевого значення О-150208 (від а/д Олександрівка – Миколаїв) – Інгулка – Виноградівка.
На зимовому утриманні доріг працюють 163 механізми і 257 робочих.
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