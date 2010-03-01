Придніпровська залізниця призначила три додаткові пасажирські потяги

Придніпровська залізниця (ПЗ) з метою поліпшення обслуговування пасажирів під час березневих свят призначила три додаткові потяги з 4 по 9 березня.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі ПЗ.

Потяг №58/57 сполученням Сімферополь–Київ вирушатиме з Сімферополя 4 і 8 березня о 18.08, назад з Києва – 5 і 9 березня о 19.29.

Потяг №238/231 сполученням Сімферополь–Київ вирушатиме з Сімферополя 8 березня о 14.35, з Києва – 9 березня о 14.03.

Потяг №521/522-281/282 сполученням Сімферополь–Київ вирушатиме із Сімферополя 4 березня о 21.35, з Києва - 5 березня о 22.49.

Також ПЗ не виключає призначення додаткових потягів на популярних напрямках Дніпропетровськ–Київ–Запоріжжя.