МВС оголосило місячник добровільної здачі зброї

Незаконне зберігання зброї, боєприпасів, вибухівки - це злочин, за який законом передбачено кримінальну відповідальність. З метою виведення зазначених предметів і матеріалів з незаконного обігу Міністерством внутрішніх справ України з 1 по 31 березня 2010 року проводиться місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та спеціальних засобів.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України.

За інформацією міліції, громадяни, які добровільно звернуться до міліції з метою здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та спеціальних засобів, що зберігаються ними незаконно, звільняються від кримінальної відповідальності.

Більше того, якщо громадянин у вказаний термін добровільно здав до органі внутрішніх справ мисливську вогнепальну, холодну, газову зброю, то в подальшому, після оформлення відповідних документів, він має можливість зареєструвати цю зброю в особисту власність і використовувати її на законних підставах.

Департамент громадської безпеки МВС України просить врахувати, що пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями несмертельної дії, реєструються у випадках і в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

За детальними роз`ясненнями потрібно звертатися до працівників дозвільної системи або дільничних інспекторів міліції.