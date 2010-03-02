На столичному ринку затримали двох продавців комп'ютерних вірусів

У результаті спецоперації співробітниками СБУ у Києві припинено протиправну діяльність зловмисників, які реалізовували шкідницькі програми та електронну копію бази даних держорганів, що містить інформацію із обмеженим доступом.

Як повідомили УНІАН у прес-секторі ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, правопорушники у протиправних цілях використовували торговельну мережу київського ринку «Петрівка». Під виглядом реалізації легальної продукції – ліцензійних відео- та аудіодисків, програмного забезпечення тощо, ділки нелегально збували компакт-диски з електронною базою даних щодо юридичних та фізичних осіб, а також шкідницькі електронні програми, призначені для несанкціонованого втручання в роботу комп’ютерних мереж.

Підозрюваних затримали на гарячому. 32-річний житель Києва намагався продати 37 тисяч електронних вірусів, систематизованих за темами, наприклад, для злому паролів, розсилки повідомлень з чужого комп’ютера. У цей же час 24-річний киянин збував копію бази даних, що містить інформацію з обмеженим доступом, яка є власністю державного органу.

Наразі встановлюються особи, які тиражували носії зі шкідливими програмними засобами. Вилучені магнітні носії направлені до експертних установ для досліджень. За їх результатами буде порушено кримінальні справи за ознаками злочинів, передбачених ст. 361-1 (створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) та ст. 361-2 (несанкціонований збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або на носіях такої інформації) Кримінального кодексу України.