Відпочинок у Криму подорожчає на 10-12%

Ціни на відпочинок у Криму цього літа будуть вищі, ніж минулого року мінімум на 10%, повідомила перший заступник кримського міністра курортів і туризму Марина СЛЄСАРЄВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала в Ялті журналістам після відкриття міжнародного ярмарку «Крим. Курорти. Туризм - 2010 »

«Ціна у деяких - рідкісних, звичайно, - залишиться на колишньому рівні, у деяких зросте на 10-12%», - повідомила чиновник.

М.СЛЄСАРЄВА пояснила подорожчання відпочинку збільшенням цін на продукти харчування. «Подорожчало абсолютно все», - сказала вона.

«Кримський курортник - різний. Є ностальгуючий, який ніколи не проміняє кримські красоти на пляжний відпочинок у Туреччині та Болгарії. Їдуть ті, для яких важлива ментальність, - вони не хочуть (відпочивати) за кордоном, не володіють мовами. Їдуть ті, які знають, що два тижні на ПБК можуть із трьома місяцями не зрівнятися, проведеними, наприклад, у Краснодарському краї або на курортах Болгарії, за кліматичними умовами. Їдуть поправити здоров`я й на грязьові курорти. Популярні активні форми туризму, їдуть за цим, у тому числі москвичі люблять цю справу», - сказала М.СЛЄСАРЄВА.

За даними Міністерство курортів та туризму Криму, курорти Краснодарського краю Росії мають намір утримати ціни на рівні минулого року.

«На виставці в Сочі, де були наші представники, вони (росіяни) говорили про те, що постараються утримати минулорічні ціни. Чи вдасться їм це зробити - покажуть виставки», - сказала перший заступник міністра туризму Криму.