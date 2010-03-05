У Києві відкриють будівельний гіпермаркет Praktiker

У Києві 12 березня цього року німецька компанія Praktiker Group відкриє гіпермаркет будівельних матеріалів і товарів для дому формату DIY.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Як наголошують у повідомленні, об`єм інвестицій в будівництво гіпермаркету в Києві на Кільцевій дорозі склав близько 11 млн. євро.

Загальна площа гіпермаркету складає більше 10 тис. кв. м, торгова площа – 8,5 тис. кв. м. У магазині представлена продукція для будівництва, ремонту, реконструкції, садівництва, хобі, дозвілля та облаштування будинку. Асортимент нового гіпермаркету включає близько 40 тис. найменувань.

Новий гіпермаркет стане четвертим об`єктом компанії в Україні.

Довідка УНІАН. Praktiker – мережа будівельних гіпермаркетів в стилі DIY («зроби сам»), які працюють у десяти європейських країнах, таких як Німеччина, Люксембург, Угорщина, Греція, Туреччина, Польща, Румунія, Болгарія, Україна та Албанія. Штаб-квартира компанії знаходиться в м. Кіркель (Німеччина).

На український ринок компанія вийшла в листопаді 2007 р. з відкриттям свого першого магазину на території України в Донецькій області в м. Макіївка. На сьогодні мережа включає також гіпермаркети у Львові та Миколаєві.